Les talents de la Matanie s’invitent sous le sapin de Noël

Le salon de Noël des artisans de Am'art bat son plein à Matane. Les idées de cadeaux y sont nombreuses.

Texte et photos Joane BérubéSamedi plus de 500 visiteurs s’étaient déjà rendu au salon ce qui est déjà plus que l’an dernier. Cette année, 42 artisans y présentent leur travail.

Plusieurs sont des entrepreneurs qui profitent de ces deux jours pour faire connaître leurs produits. Ils ont pignon sur rue parfois au centre-ville, parfois dans un rang à Saint-Luc ou Saint-René.

D’autres ont fait de leur passion un loisir à temps plein.C’est alors l’occasion ou jamais de découvrir les trésors qu’ils ont fabriqués. « Ce que je fais, c’est pour mon plaisir, mais il y en a plusieurs dont c’est le gagne-pain », souligne la présidente d'Am'art, Réjeanne Demers.

Ces deux jours sont donc très importants pour les artisans, ajoute Mme Demers. Certains y réalisent une grande partie de leurs ventes de l’année.

La présidente y voit aussi une occasion pour la population d’encourager l’économie locale.

Ce n’est pas écrit fait en Chine, c’est fait ici, ce n’est pas fait en usine non plus, c’est fait à la main. Réjeanne Demers, présidente du groupe Am’art.

On trouve donc de tout. Savonnettes au lait de chèvre, aux algues côtoient chapeaux de laine, catalognes et lavettes, eux-mêmes empilés tout près des sucres d’orge et des bonbons au miel. Là-bas du saumon fumé, ici des coffres en bois, à côté des saucisses.

Chaque kiosque est une découverte. Les artisans discutent de leurs techniques, de leurs aspirations. Les talents sont aussi multiples que variés.

Le salon de Noël de la Matanie, qui se poursuit jusqu'à 17 h dimanche, a accueilli plus d'un millier de visiteurs l'an dernier.