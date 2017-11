Manger gourmand et gaspésien de la garderie jusqu’au restaurant

Gaspésie Gourmande poursuit son entreprise de séduction dans des hôtels, des restaurants et des institutions pour les inciter à cuisiner plus de produits alimentaires régionaux.

Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Maude RivardSeize entreprises qui regroupent une quarantaine de produits ont lancé, il y a un peu plus d’un an, une campagne pour convaincre restaurateurs et hôteliers de la région de s’approvisionner localement.

Cette commercialisation passe une entente avec un distributeur régional, Servab, qui achemine les denrées du producteur jusqu’à son acheteur. Gaspésie gourmande s’assure de la promotion des produits ainsi que de sensibiliser les chefs aux trésors culinaires locaux, explique la directrice générale de Gaspésie gourmande, Johanne Michaud.

Même si l’expérience est encore jeune, des constats s’imposent. « Souvent, les gens ont la croyance qu’acheter des produits Gaspésie gourmande ça coûte plus cher et qu’ils ne peuvent pas respecter leur prix par assiette », explique Johanne Michaud.

Dans cet esprit, en mai dernier, Gaspésie gourmande a réuni une douzaine de chefs de restaurants ou d’établissement pour une formation de trois jours avec une chef émérite afin de leur faire découvrir les produits, mais aussi de leur démontrer qu’ils pouvaient respecter leurs coûts.

Il faut faire la promotion des produits et il faut aussi convaincre que ce n’est pas impossible de les cuisiner et de les mettre au menu. Johanne Michaud, directrice générale de Gaspésie gourmande

Gaspésie gourmande établira le bilan de cette première expérience au cours des prochains mois.Recherche-action sur la relève

Dans sa planification stratégique 2017-2020, Gaspésie gourmande entend aussi consacrer un volet à la relève.

Cet hiver, une douzaine de producteurs agricoles innovants de la région seront rencontrés et interviewés afin de dégager des pratiques d’où pourraient émerger des modèles ou des conditions qui facilitent le transfert des exploitations agricoles. « On espère que cela va aider la relève à se lancer dans l’aventure », indique Johanne Michaud.

Les résultats devraient être connus à l’automne 2018.