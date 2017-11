Mieux vaut rester à la maison aujourd'hui dans l’Est

Des avertissements de pluie verglaçante et d'onde de tempête sont en vigueur pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et une partie de la Côte-Nord.

Cette zone de pluie verglaçante, qui a atteint le Bas-Saint-Laurent ce matin, progressera vers la Haute-Côte-Nord et la Gaspésie par la suite.

Les quantités de verglas varieront entre 5 et 15 millimètres au nord du fleuve Saint-Laurent alors qu'elles seront de 1 à 4 millimètres sur les régions au sud du fleuve.

Le tout devrait s'être transformé en pluie en après-midi.

L’avertissement d’onde de tempête sera en vigueur entre 11 h 30 et 15 h 30. Pour la Gaspésie, il touche le parc Forillon, Percé, New Carlisle, Chandler, Restigouche et Bonaventure. Sur la Côte-Nord, les secteurs à risques sont Sept-Îles, Port-Cartier et Baie-Trinité.