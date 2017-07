Ne pas déranger un jeune phoque sur les plages de Sept-Îles

Urgence mammifère marin demande à la population de ne pas déranger un jeune phoque aperçu sur les plages de Sept-Îles.

Un texte d'Alix-Anne Turcotti

Selon l’organisme, l’animal a été approché et dérangé par des humains à plusieurs reprises et il rappelle qu’il faut éviter cette situation.

Urgence mammifère marin souligne que les phoques sont des animaux sauvages qui peuvent mordre et transmettre des maladies et précise que les jeunes phoques ont besoin de repos et de soin maternel.

Un bénévole de l’organisme a posé des affiches de sensibilisation et établi un périmètre de sécurité pour éloigner les marcheurs et s’assurer que l'animal soit laissé en paix.