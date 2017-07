Nécropsie partielle pour le béluga échoué à Saint-Fabien-sur-Mer

Un spécialiste s'est rendu à Saint-Fabien-sur-Mer, mardi, pour échantillonner la carcasse du béluga adulte découvert vendredi.

Selon les premières indications, la cause exacte de la mort du mammifère marin demeurera inconnue. La nécropsie partielle ne permet pas de déterminer avec exactitude les causes. La carcasse n'a pu être être remorquée étant donné que le site est difficile d'accès et isolé.

Ça va être difficile de se rendre avec de la machinerie. On ne peut pas non plus se rendre par la mer. Josiane Cabana, porte-parole du Réseau québécois d'urgence pour mammifères marins

Au lieu d'une nécropsie complète en laboratoire, des échantillons de peau, de gras et de muscles seront prélevés pour déterminer les contaminants et la génétique de la baleine.

La carcasse retrouvera le chemin de la nature, pour servir de nourriture aux décomposeurs. Josiane Cabana, porte-parole du Réseau québécois d'urgence pour mammifères marins

Josiane Cabana précise que le béluga est une espèce protégée par la loi. Il est donc interdit pour les citoyens de prélever tout échantillon sur la carcasse, à moins d'avoir un permis.

Onze carcasses de bélugas ont été découvertes depuis le début de l'année au Québec.

Les citoyens qui repéreraient une autre carcasse de baleine sont invités à le signaler au 1 877 722-5346.