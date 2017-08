Partenariat entre la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et la Fondation Mobilys

Après trois années à tester les services de la Fondation Mobilys dans certains de ses établissements, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a annoncé vendredi qu'elle étendait son partenariat avec l'OSBL sur l'ensemble de ses établissements.

Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

La Fondation Mobilys, un organisme de charité recevant des dons d'entreprises privées et du ministère de l'Éducation du Québec, utilise le numérique pour mobiliser les principaux acteurs du milieu éducatif.

L'OSBL utilise donc la plateforme Facebook et des infolettres personnalisées afin de faire rayonner les écoles dans leur milieu. Avec ce canal de communication rendu disponible aux établissements scolaires, ces derniers peuvent ainsi faire connaître les bons coups et les réalisations majeures de chacun. Chaque établissement a un gestionnaire nommé par la direction.

On veut créer des liens entre l'élève, déjà très présent sur les médias sociaux, et son établissement scolaire. On fournit donc du coaching auprès des gestionnaires de chaque école. On est, en somme, des gestionnaires...de gestionnaires de communauté!

Nicolas Arsenault, PDG et co-fondateur de la Fondation Mobilys