Plus de 12 000 $ pour Ristigouche Sud-Est

Mission accomplie pour le comité Solidarité Ristigouche Lanaudière. Le spectacle-bénéfice organisé en soutien à la municipalité de Ristigouche Sud-Est a rapporté 12 000 $ en recettes et dons, soit beaucoup plus que l'objectif de 5000 $ fixé par le comité organisateur.

La municipalité de Ristigouche Sud-Est de 157 habitants fait face à une poursuite de 1,5 million de dollars intentée par la compagnie Gastem, en raison de l'adoption d'un règlement sur la protection de l'eau potable qui a bloqué les projets de la pétrolière.

À une semaine du procès, la porte-parole du comité Solidarité Ristigouche, Odette Sarrazin se réjouit que les citoyens aient aussi bien répondu à ce geste de solidarité.

« C'est qu'on a ramassé samedi soir, mais on sait que dans Lanaudière, beaucoup de personnes ont donné aussi directement à Solidarité Ristigouche et on devrait avoir un compte-rendu de ça par le directeur général de Ristigouche au courant de la semaine. »

Plusieurs artistes ont participé ou assisté à l'événement, dont Jean-Pierre Ferland.

Odette Sarrazin croit qu'il était important de répondre à l'appel de la municipalité.

« Avec le procès qui s'en vient la semaine prochaine du 5 au 18 septembre, ce procès-là créera une jurisprudence pour toutes les municipalités du Québec. Appuyer Ristigouche c'est aussi appuyer toutes nos municipalités pour qu'elles conservent leurs compétences municipales pour la gestion de l'eau », explique-t-elle.

Le procès débutera le 5 septembre au palais de justice de New Carlisle.