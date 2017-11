Plus de 4000 visiteurs au Salon des métiers d’arts de Rimouski

Plus de 4000 personnes ont visité le Salon des métiers d'art du Bas-Saint-Laurent cette fin de semaine à Rimouski.

Quarante et un exposants provenant de plusieurs régions du Québec ont présenté leurs œuvres aux visiteurs.

Nicolas Orrendy, directeur de la corporation des Métiers d'art Bas-Saint-Laurent, indique que le Salon a été marqué par la nouveauté.

« On a beaucoup de relève comparativement aux années antérieures, constate-t-il. On a entre autres Ô Vent éco-créations, qui réalise des bobettes pour hommes et pour femmes en t-shirts recyclés. On a aussi comme nouveauté Krystel Côté de Fée Béton qui est une artiste de la région, une joaillière qui réalise des bijoux en béton, en résine. »

Selon M. Orrendy, les œuvres du salon des métiers d'art demeurent populaires auprès des visiteurs qui en profitent pour faire quelques achats. « Les gens achètent quand même beaucoup, dit-il. On voit beaucoup de sacs. Je pense que les gens apprécient de plus en plus le métier d'art pour sa qualité, puis sa nouveauté de produits. »

Le Salon des métiers d'art du Bas-Saint-Laurent se tenait pour la 18e année.

Avec les informations de Marie-Christine Ritchot