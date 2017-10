Plus de boissons fermentées seront développées à La Pocatière

Alors que de plus en plus de microbrasseries, cidreries et distilleries voient le jour au Québec, le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) de La Pocatière investit 4,5 millions de dollars pour agrandir ses locaux et leur offrir un espace de création.

Selon le président du CDBQ, Gilles Martin, de plus en plus d'entreprises souhaitent louer des locaux et des équipements au CDBQ pour tester de nouveaux produits. Pour répondre à cette demande, un agrandissement était nécessaire, selon lui.

On a des manques d'espaces et il y a une demande qui est vraiment fulgurante [...]. On accompagnait les entreprises comme on le pouvait avec les installations qu'on avait, mais maintenant on a des besoins qui sont plus urgents. Gilles Martin, président du CDBQ

Selon M. Martin, de quatre à cinq emplois devraient être créés une fois que ce nouvel espace sera mis en service, en 2018.

Le projet est financé en grande partie par les gouvernements provincial et fédéral, qui paieront 75 % de la facture.