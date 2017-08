Pont de la Cascapédia : l'ambulance supplémentaire demeure en place jusqu'à la réouverture

Dans la baie des Chaleurs, l'ambulance additionnelle qui couvre la voie de contournement entre New Richmond et l'hôpital de Maria va demeurer en place jusqu'à la réouverture du pont qui enjambe la rivière Cascapédia.

Un texte de Léa Beauchesne

Le cabinet du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a confirmé la nouvelle à Radio-Canada lundi après-midi, quelques heures après que les ambulanciers du secteur ont lancé un cri du coeur pour demander le maintien de la troisième ambulance au-delà du 8 septembre.

On le voit qu'il y a quand même un danger au niveau du détour et on souhaite que le service soit maintenu jusqu'à la fin des travaux.

Steven Desbois, président, Fraternité des ambulanciers du Service de la Baie