Près de 1,1 M $ pour 26 bibliothèques de l'Abitibi-Témiscamingue

Près de 1,1 million de dollars seront investis dans 26 bibliothèques de la région et la moitié de ce montant provient des coffres de Québec.

Un texte de Piel CôtéLe ministre régional Luc Blanchette et l'organisme Réseau Biblio en ont fait l'annonce lundi après-midi. Au total, le gouvernement Couillard investira 534 000 $ dans ces rénovations alors que chaque municipalité concernée devra fournir l'autre moitié des sommes nécessaires au projet.« Pour le réseau biblio c'est une très bonne nouvelle », explique d'emblée le directeur général du Réseau Biblio en Abitibi-Témiscamingue, Louis Dallaire. « C'est une très bonne nouvelle pour les municipalités qui pourront rénover leur bibliothèque. On parle d'acheter de nouveaux ordinateurs, on parle de réparer des bibliothèques, changer des fenêtres, etc. », détaille M. Dallaire.Les montants respectifs des projets oscilleront entre 8 000 et 177 000 dollars, dont le projet plus coûteux se situe à Senneterre.Le projet de la bibliothèque de Beaudry, évalué à 90 000 $, représente le deuxième plus important projet de la région.Rénover les bâtimentsBien que certaines sommes soient réservées pour l'amélioration du mobilier des bibliothèques, ce sont les bâtiments qui subiront une cure de rajeunissement.À Beaudry, par exemple, on démolira des murs, on améliorera le réseau électrique et on rénovera le système de ventilation.