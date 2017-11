Réduction de l'estomac : Une opération qui change une vie

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, le nombre de chirurgies bariatriques est en augmentation. L'an dernier, 345 patients ont subi une réduction de l'estomac pour régler un problème de surpoids.

Un texte de Richard Lavoie avec les informations de Patrick Bergeron

David Labrie compte bien célébrer sa trentaine en santé. À 28 ans, le jeune homme transporte un corps de 400 livres.

Malgré quelques problèmes de santé au cours des derniers mois, David a tout de même réussi à perdre 30 livres en marchant et en faisant différentes activités avec ses amis.

« Mon métabolisme est spécial. Je vais m'entraîner et au début je vais perdre du poids, mais un mois après je commence à prendre du muscle donc ça ne paraît pas sur la balance », explique-t-il.

Il croit donc que la chirurgie bariatrique représente sa meilleure chance pour améliorer de façon significative sa qualité de vie

On a commencé à jaser de ça il y a peut-être 6 ans. Je n'étais pas prêt il y a 6 ans. J'étais trop jeune et pas assez mature. Mais, il y a 2 ans, elle m'a dit tu as 26 ans. Si tu veux voir tes 30 ans en santé où les voir tout court va falloir que tu y penses.

David Labrie, en attente d’une chirurgie bariatrique