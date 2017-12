Résidence pour aînés : l’autre projet de la Matanie

Pendant que le centre-ville de Matane se transforme pour faire place à une nouvelle tour à logements pour personnes âgées, un autre projet pourrait voir le jour en 2018 dans le quartier Saint-Rédempteur.

Un texte de Joane BérubéMalgré le manque de places pour aînés en Matanie, cette nouvelle résidence qui serait située dans l’ancien couvent des sœurs Ursulines a eu bien du mal à se concrétiser.

Après trois ans d’efforts, le montage financier du projet de 3,8 millions de dollars n’est pas encore terminé. Il est toutefois presque finalisé. Investissement Québec aurait accepté de soutenir le projet.

Une rencontre est prévue la semaine prochaine avec un dernier partenaire financier. Si l’entente est conclue, le dossier pourrait être réglé à la fin janvier.

Si tel était le cas, Services à domicile de la région de Matane pourrait lancer la construction dans les premiers mois de 2018.

Le projet de Services à domicile est une résidence de 32 places, majoritairement pour des personnes avec des problèmes cognitifs, dont 16 places en ressource intermédiaire.

Les bureaux de l’organisme seraient réaménagés dans le nouvel immeuble.

Manque de places en Matanie

Plus de 70 % des quelque 720 clients de Services à domicile de la région de Matane sont âgés de 65 ans et plus.

L’organisme à but non lucratif est aux premières loges des effets du manque de ressources d’hébergement pour les aînés en Matanie.

« Il y a plusieurs dames qui viennent ici, qui pleurent, parce que leur conjoint est hébergé à l’extérieur de la Matanie. Ce sont des gens de 80ans, qui doivent aller à Rimouski, à Sainte-Luce, dans la Matapédia. Ces moments-là, on les vit depuis plusieurs années », raconte le directeur général des Services à domicile, Christian Gionest.

Le conseil d’administration, formé essentiellement d’usagers, estimait donc que la construction d’une résidence pour aînés aux prises avec des problèmes de santé serait en continuité avec les services offerts.

Le milieu, les gens sont tous d’accord pour dire qu’il y a un manque, c’est un fait, c’est une réalité. Lorsqu’ils arrivent pour concrétiser le projet, c’est là qu’on se bute à un paquet de facteurs sur le plan du financement. Christian Gionest, directeur général des Services à domicile de la région de Matane

Les embûchesLe projet n’a pas eu jusqu’à maintenant le soutien de la municipalité. Deux demandes de crédit de taxes foncières ont été refusées. « Je ne désespère pas encore », commente M. Gionest qui préfère regarder vers l’avenir.

Le projet n’a pas eu droit à l’aide gouvernementale. Les programmes pour les aînés, explique M. Gionest, ne sont pas conçus pour les organismes à but non lucratif.

Et les banques se sont montrées frileuses. Les banquiers, selon le directeur de Services à domiciles, vont préférer financer des projets avec plus d’unités. « 50, 60, 75 sinon 100 chambres ou appartements, c’est un minimum pour eux », commente Christian Gionest.

Les OBNL, ajoute le directeur général de Services à domicile, ne peuvent pas donner de garanties comme le font les promoteurs privés, ce qui posent d'autres problèmes.

Services à domicile de la région de Matane a pourtant répondu à un appel d’offres du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent pour l’aménagement de places en ressources intermédiaires pour les aînés.

Des représentants du CISSS ont dû rencontrer des investisseurs pour leur assurer de la nécessité d’un tel projet en Matanie.

Un projet différent

À but non lucratif, Services à domicile souhaite aussi un projet à échelle humaine.

On veut avoir des espaces de vie agréables, et on veut avoir du personnel capable de prendre le temps. C’est la qualité de nos vies. Demain, ça va être nous. Christian Gionest, directeur général des Services à domicile de la région de Matane

Le directeur général de Services à domicile rappelle qu’il s’agit aussi de la mission de son organisme. « Je vais, assure-t-il, tout faire ce qui est possible de faire pour réaliser ce projet, de voir à son développement, d’aller chercher la rentabilité au maximum pour continuer à offrir un panier de services encore plus grand à la clientèle qu’on dessert actuellement. »

Si tout va selon les souhaits de Services à domicile, l’ouverture pourrait avoir lieu en septembre prochain.