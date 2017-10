Rimouski se dote d’un nouveau plan de mesures d’urgence

La Ville de Rimouski a adopté un nouveau plan de mesures d'urgence lors du conseil municipal de lundi soir. Le protocole comprend un volet spécifique pour répondre à un éventuel accident de train transportant du pétrole brut.

Dans le cadre du nouveau plan, 17 protocoles d’entente ont été signés avec 13 partenaires dont le Canadien National, Environnement Canada et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS).

Le directeur du Service des technologies de l'information de la Ville et responsable de l'élaboration du plan, Alain Michaud, a expliqué, lors de la présentation du plan, qu'un tel protocole ne définissait pas les moyens d'action face à un accident précis ou encore à des scénarios de catastrophes, mais plutôt la façon dont les services d'urgence travailleront ensemble pour limiter les dégâts.

Des fonctions et des tâches bien précises seront assignées à différents intervenants en cas de catastrophe. Des moyens technologiques seront également mis en place pour permettre une meilleure coordination des différents services appelés à intervenir lors d’une crise.

Un portail web de sécurité civile sera entre autres accessible à tous les intervenants terrain et servira à transmettre et à accéder à certaines informations comme les tâches qui ont été assignées et celles qui ont été complétées.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, décrit le protocole de la Ville comme un plan avant-gardiste.

À plus d’une reprise, j’ai entendu les intervenants du ministère [de la Sécurité publique] dire que le plan de la ville de Rimouski se démarquait. Marc Parent, maire de Rimouski

Il ajoute que les représentants du Ministère attendaient que le protocole soit adopté pour l’utiliser comme référence auprès d’autres municipalités.

Le plan comprend également un plan d’intervention particulier en cas de la fermeture de l’autoroute 20 dans le secteur du Bic.

Pour faciliter la mise en place du protocole, la Ville créera un comité municipal de sécurité civile, qui servira à la planification du plan d’urgence, et une organisation municipale de sécurité civile, qui regroupera les intervenants auxquels la Ville fera appel lors d’une catastrophe.

Le plan de mesures d’urgence de la Ville de Rimouski existe déjà depuis l’an 2000, mais devait être mis à jour.