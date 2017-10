S’attaquer au manque de relève dans les entreprises de Gaspé

La Société d'aide au développement des collectivités de Gaspé (SADC) est préoccupée par le manque de relève qui touche plusieurs entreprises. Avec l'aide du fédéral, l'organisme de développement économique souhaite combler les besoins les plus urgents.

D'après une entrevue réalisée à l'émission Bon pied, bonne heure!

Les entreprises de Gaspé pourront profiter, pour la première fois, du programme fédéral Objectif carrière, qui permettra à 12 stagiaires de vivre une expérience en milieu de travail à Gaspé.

Ces stagiaires pourront être âgés entre 15 et 30 ans. Cette aide d’Ottawa peut couvrir jusqu’à 80% des coûts liés à ces stages en milieu de travail.

« Depuis quelques années, on sent que le besoin de main-d’œuvre de nos entreprises est grandissant, même du côté de la relève », explique le directeur de la SADC de Gaspé, Mario Cotton.

Ce manque de main-d’œuvre ne freine pas encore le démarrage d’entreprises, selon la SADC, mais peut compromettre certains projets d’expansion ou ralentir la cadence de production.

Et ça peut même être un frein au développement pour les entreprises du milieu qui cherchent à combler les postes vacants. Mario Cotton, directeur de la SADC de Gaspé

L’objectif est ainsi d’offrir du travail à ces stagiaires. La SADC va choisir les entreprises qui les accueilleront, mais la situation demeure urgente dans certains secteurs.

« On connait déjà les besoins, que ce soit dans des domaines peu spécialisés à très spécialisés, en cuisine, en soudure, en maintenance d’éoliennes, en marketing, dans les entreprises de transformation de produits de la mer, les chantiers navals, les centres de recherches, LM Wind Power », explique le directeur de la SADC de Gaspé.

En compétition avec le reste de la province

Dans des domaines plus spécialisés, les entreprises doivent aussi faire la lutte à leurs compétiteurs de l’extérieur de la région.

« Et ça, c’est un problème qui n’est pas seulement gaspésien, souvent on voit des usines qui auraient des besoins pour dix nouveaux soudeurs, mais qui ont seulement réussi à en embaucher deux au cours des dernières années, parce qu’on se les arrache, un peu partout », ajoute monsieur Cotton.

Les pêches victimes de l’éolien?

La possibilité d’obtenir un emploi à temps plein dans l’industrie éolienne a aussi touché de plein fouet les pêches qui ont perdu de nombreux travailleurs.

Le domaine des pêches, c’était des emplois plus saisonniers, donc quand les gens ont vu qu’ils pouvaient avoir un emploi à l’année, on a vu comme une migration de main-d’œuvre. Mario Cotton, directeur de la SADC

Avec le vieillissement de la population et les nombreux départs à la retraite qui frappent la Gaspésie, les organismes de développement économique et les entreprises de la région doivent ainsi recruter à l’extérieur pour pourvoir les postes disponibles et pouvoir réaliser leur projet d’expansion.