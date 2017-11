Salle comble à Gaspé samedi, pour le spectacle au profit de Petite-Vallée

L'histoire d'amour entre le public et le Festival en chanson de Petite-Vallée se poursuit avec le spectacle-bénéfice Ensemble, reforgeons Petite-Vallée, qui se tiendra samedi à Gaspé.

Une quarantaine d’artistes gaspésiens se sont mobilisés pour soutenir la campagne de solidarité pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille forge détruit pas un incendie au mois d’août.

L’événement fait salle comble. Diane Bérubé, qui coorganise l’événement avec Chantal Lebreux, anticipe de beaux moments remplis d’émotion.

On s’attend à beaucoup d’émotion, ne serait-ce que du côté musical avec toutes les chansons que les artistes ont choisies. Ça va donner une ambiance particulière. Diane Bérubé, coorganisatrice de l’événement

Les spectacles de Québec et de Rimouski avaient permis d’amasser respectivement 250 000 $ et 36 000 $. Depuis le spectacle de lundi à Montréal, l’objectif de la campagne d’un million de dollars est presque atteint. L’organisation a d’ailleurs décidé de le porter à un million et demi.

Plus de 500 personnes ont déboursé 25 $, mais qui sait? D’autres donateurs généreux feront peut-être gonfler ce montant? On l’espère. Diane Bérubé, coorganisatrice de l’événement

Les artistes se produiront sous la direction musicale de Mathieu Joncas avec un orchestre maison.