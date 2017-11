Tout problème trouve une solution à Rivière-du-Loup

Durant la fin de semaine, à Rivière-du-Loup, des créateurs de divers secteurs regroupent leur savoir-faire pour mettre au point des solutions technologiques à la demande d'entreprises ou d'organismes du milieu.

Le Fablab de Rivière-du-Loup est situé dans les murs du Cégep.

Histoire de mettre leurs talents créatifs au défi, les informaticiens et techniciens passionnés de leur métier ont décidé d’organiser une fin de semaine spécialement dédiée à la résolution de problèmes, explique Rachel Berthiaume.

Comme on a des gens hyper créatifs qui n’ont pas l'occasion d'être tout le temps en lien avec les autres, le fait de les mettre ensemble pendant un week-end, ça crée des solutions qui sont hyper rapides. Rachel Berthiaume, enseignante en techniques d'intervention en loisir

Ce qui caractérise cette expérience, c'est qu'elle met à contribution des experts qui acceptent bénévolement de travailler ensemble sur chacun des projets soumis par les entreprises ou organismes.

Exemples de défis

Par exemple, le programmeur informatique Francis Gagnon crée une réceptionniste virtuelle.

Elle pourra accueillir et orienter les clients d'une petite entreprise qui n’a pas les moyens de s’offrir une employée à temps plein. « On est capable de faire de la reconnaissance faciale, de savoir si une personne est un employé, de lui souhaiter la bienvenue quand elle passe. Même chose pour la reconnaissance vocale. »

Autre exemple, une équipe invente un nouveau convoyeur à bascule à la demande d'un fabricant de meubles.

Simon Leclerc a pris le temps de se rendre chez l’entrepreneur pour comprendre son besoin. « On est allé dans l'entreprise pour voir qu'est-ce qu'il y avait déjà, à quoi ça ressemblait. Et au fur et à mesure que l'on montait, y'avait des défis et des trucs qui se rajoutaient en plus »

D’après les informations de Paul Huot