Un centre communautaire tout neuf pour le quartier Sacré-Cœur de Rimouski

Les familles du quartier Sacré-Cœur de Rimouski ont célébré samedi après-midi l'inauguration officielle des nouvelles installations du centre communautaire La Chanterelle.

Un texte de Laurence Gallant

« Enfin! », s'est exclamé le maire suppléant de Rimouski, Rodrigue Joncas, à l’occasion de l’inauguration du centre communautaire de Sacré-Cœur.

C’est que le financement de 375 000 dollars provenant du programme d’aide fédéral mis en place à l’occasion du 150e anniversaire du Canada s’était fait attendre, retardant des travaux qui auraient pu être démarrés un an plus tôt, a expliqué M. Joncas.

Le projet totalisant 915 000 dollars a permis d'agrandir plusieurs locaux dans le bâtiment déjà existant, d'y changer les systèmes de chauffage et d'aération ainsi que d'améliorer l'accès pour les personnes à mobilité réduite.

Pour le maire suppléant, ce nouveau centre était très attendu dans la communauté. Plus de 70 personnes étaient d’ailleurs présentes pour les festivités, samedi.

La clientèle a évolué, et il y a un besoin pour satisfaire nos retraités qui sont actifs, qui ont le goût de créer des activités, et toujours dans un souci intergénérationnel. Rodrigue Joncas, maire suppléant, Rimouski

« C'est important, au fur et à mesure qu'évolue notre communauté, qu'on ajuste nos infrastructures à leurs besoins. Les centres communautaires dans le grand Rimouski, on en a quand même quelques-uns qui ont besoin d'être revampés, parce que les besoins ont changé », a-t-il ajouté.

En plus d’installations plus grandes et plus accessibles, les habitants du quartier Sacré-Cœur pourront dorénavant profiter d’une cuisine moderne et de cloisons permettant la tenue de plusieurs activités simultanément.