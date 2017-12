Un marathon à Baie-Comeau en 2018

Le demi-marathon Eau grand air de Baie-Comeau deviendra un marathon en 2018. Il s'agira de la première épreuve de course de 42,2 kilomètres accréditée par la Fédération québécoise d'athlétisme sur la Côte-Nord.

Un texte de Marlène Joseph-Blais

Le comité organisateur de l'événement veut inciter les coureurs à se dépasser et à relever de nouveaux défis. Les sportifs de la région ont été nombreux à réclamer un marathon à Baie-Comeau.

« Les coureurs, on pense qu'ils évoluent, un peu comme nous en tant qu'organisation », souligne la présidente du conseil d'administration de la Corporation Eau grand air, Julie Dubé.

On a eu des demandes de coureurs, mais aussi du comité organisateur de l'événement [...]. Les gens aiment la course. Baie-Comeau se développe de plus en plus comme une ville de coureurs.

Julie Dubé, présidente du conseil d'administration, Corporation Eau grand air