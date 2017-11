Un premier Salon des collectionneurs en Gaspésie

Le Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine tient dimanche un premier Salon des collectionneurs, à Pabos Mills.

Le président du club, Michel Fréchette, indique que les collectionneurs et collectionneuses de toutes disciplines sont les bienvenus, qu’ils collectionnent des timbres, de la monnaie, des cartes de sport ou autres, des roches et minéraux ou autres curiosités du domaine patrimonial ou culturel.

Selon M. Fréchette, l’événement vise à susciter l’intérêt du public en général, mais aussi à créer des contacts entre les collectionneurs.

Les collectionneurs sont souvent assez isolés. Nous sommes dans des réseaux qui méritent d’être découverts. Michel Fréchette, président du Club philatélique et numismatique de la Gaspésie et des Îles

« La philatélie et la numismatique ont des potentiels vraiment intéressants pour des activités intergénérationnelles, ajoute M. Fréchette. On a beaucoup à apprendre des timbres et de la monnaie. Ils témoignent des grands événements et du passage des grands personnages de ce monde. Éventuellement, des jeunes vont hériter de ces collections. »

M. Fréchette précise que le Club philatélique et numismatique existe depuis 2015. Il compte 25 membres. La Fédération québécoise des clubs de philatélie regroupe une cinquantaine de clubs.

M. Féchette souligne aussi que le club veut progresser. « On a l’ambition de monter des chapitres sur la base des MRC, mentionne-t-il. Nous aimerions aussi accueillir éventuellement une grande présentation philatélique ou numismatique québécoise en Gaspésie. »

Le Salon des collectionneurs sera ouvert jusqu’à 18 h. Un deuxième événement est prévu en mars.