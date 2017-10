Un projet à l'étude pour sauvegarder la cathédrale de Rimouski

Des professeurs du département de gestion de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) feront une étude de faisabilité afin de déterminer si le projet du Regroupement diocésain pour la sauvegarde de la cathédrale, qui souhaite la maintenir comme lieu de culte, est viable.

Ce projet, qui a été déposé le 30 septembre à l'archevêché par le Regroupement diocésain pour la sauvegarde la Cathédrale, vise à ce que la cathédrale conserve sa vocation actuelle, tout en permettant la tenue de certains événements culturels dans l'église.

Le professeur en gestion de projet à l'Université du Québec à Rimouski, Pierre Cadieux, et le chargé de cours Denis Rheault, réaliseront l'étude à titre personnel.

Il faut d'abord savoir s'il y a un marché pour les activités qui étaient identifiées. Si on détermine qu'il y a un marché, la deuxième étape, c'est d'être capable de réaliser ça dans l'église et troisièmement, on fera une analyse financière.

Pierre Cadieux, professeur en gestion de projet à l'Université du Québec à Rimouski