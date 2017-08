Une aide fédérale de 3,6 millions $ pour 21 projets sur la Côte-Nord

Le gouvernement du Canada injecte 3,6 millions de dollars dans 21 projets qui visent à améliorer des infrastructures communautaires sur la Côte-Nord.

Un texte de Marlène Joseph-Blais

Ces fonds sont remis à des municipalités ou à des organismes sans but lucratif qui, avec cette aide fédérale et d'autres partenaires, investiront plus de 9 millions de dollars.

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, était à Baie-Comeau pour en faire l'annonce jeudi.

L'argent est puisé dans un fonds de 300 millions de dollars, le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, créé à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Centres communautaires

Les communautés innues de La Romaine et de Pakua Shipi reçoivent toutes les deux un demi-million de dollars pour améliorer leur centre communautaire respectif.

Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l’activité économique, ont un impact positif sur les communautés autochtones et profitent aux familles ainsi qu’à la classe moyenne. Navdeep Bains, ministre responsable de DEC, par voie de communiqué

Une contribution de 335 100 $ est accordée au conseil de bande de Natashquan pour la réfection de son centre sportif et de son stationnement.

Mingan et Kawawachikamach obtiennent chacune un peu plus de 300 000 $ pour remettre leurs installations en bon état.

Sports et loisirs

Plusieurs projets sportifs sont soutenus par cet investissement du gouvernement du Canada.

Forestville reçoit 285 030 $ pour aménager une salle d'entraînement au Complexe Guy-Ouellet tandis que 215 000 $ sont versés au Drakkar de Baie-Comeau pour remplacer le tableau indicateur du Centre Henry-Leonard.

La Corporation de la Véloroute des Baleines peut compter sur une contribution de 213 079 $ pour poursuivre l'aménagement d'une piste cyclable entre Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes.

Le projet de rénovation du centre communautaire de Chute-aux-Outardes reçoit aussi un appui du gouvernement fédéral qui accorde 195 700 $ à la municipalité.

Des contributions de moins de 100 000 $ sont également accordées à différents promoteurs, comme l'Association récréative du Lac Malfait, le Club de l'Âge d'Or de Chute-aux-Outardes, l'administration portuaire de Rivière-au-Tonerre et la Corporation de développement touristique et économique de Godbout.