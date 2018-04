Cinq personnes sont mortes dans les dix derniers mois en Gaspésie en raison de leur consommation d'opioïdes, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie. Toutefois, des intervenants sont prudents avant de qualifier la situation de « crise » et notent des différences notables avec la réalité des grands centres.

Un texte de Félix Morrissette-Beaulieu

Québec a récemment intensifié sa lutte contre la crise des opioïdes en autorisant différents organismes communautaires à fournir de la naloxone, un remède aux surdoses causées notamment par le fentanyl, un puissant opioïde qui cause des ravages au pays.

Or, le fentanyl est très peu présent en Gaspésie pour le moment, selon Dominique Bouchard du centre l'Accalmie de Pointe-à-la-Croix.

Il s'agit d'une réalité surprenante selon elle, puisque Pointe-à-la-Croix est située à quelques kilomètres du Nouveau-Brunswick, où près de 20 personnes sont décédées de surdose d'opioïdes durant les neuf premiers mois de 2017.

« Ça fait 16 ans que je travaille au centre. C'est extrêmement rare que nous ayons des gens qui sont des consommateurs d'opioïdes », affirme l'intervenante de première ligne.

Certains Gaspésiens développent tout de même des dépendances aux opioïdes. Cinq personnes en sont mortes dans les dix derniers mois en Gaspésie, selon le CISSS de la Gaspésie.

Un profil différent

Contrairement aux grandes villes comme Montréal, Québec ou Vancouver, les consommateurs d'opioïdes au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie ont un profil différent, dans la plupart des cas.

« La réalité est tout autre. Il y a des gens qui vont consommer des médicaments, des opioïdes. Ils vont utiliser ces drogues-là, car ils ont des douleurs. Certaines personnes, ça leur crée une dépendance », indique Serge Dumont, coordonnateur pour les services en travail de rue pour le Bas-Saint-Laurent.

Ces gens sont souvent habitués de consommer la substance qui leur provient généralement d'une prescription, précise le spécialiste.

Des solutions moins adaptées

Bien qu'il salue les efforts de Québec, Serge Dumont croit que la sensibilisation aux risques de surdose représente la meilleure façon d'éviter des tragédies en milieu éloigné.

« La naloxone, c'est souvent les gens qui consomment des opioïdes qui doivent l'avoir avec eux et savoir comment se l'injecter, donc ces personnes-là doivent être sensibilisées par rapport aux overdoses », croit M. Dumont.

Par ailleurs, malgré le fait que les organismes communautaires peuvent maintenant distribuer de la naloxone, les consommateurs d'opioïdes sont souvent éloignés de ces points de chute.

Il s'agit donc d'une autre réalité en région, indique Dominique Bouchard.

En région, dans les milieux ruraux, c'est sûr que monsieur madame qui fait ça dans le fond du rang, on en entendra jamais parler. Dominique Bouchard, responsable du centre l'Accalmie de Pointe-à-la-Croix

« La plupart des consommateurs, qu'importe la sorte de drogue ou de boisson qu'ils prennent, souvent ils vont s'isoler de plus en plus. Alors effectivement, on ne les voit pas beaucoup », explique la responsable du centre l'Accalmie.