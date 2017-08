Une municipalité s'attaque aux moustiques

Saint-André-de-Kamouraska est le paradis... des moustiques. La présence d'un grand marais favorise leur multiplication. Si bien que la municipalité a mis en place un plan d'intervention pour les combattre.

Les moustiques sont si nombreux dans la municipalité du Bas-Saint-Laurent qu’ils nuisent à la qualité de vie des résidents.

On se fait souvent déranger, piquer par les moustiques. [...] Quand il n'y a pas de vent et que les conditions sont humides, c'est vraiment achalant.

Selon la municipalité, des commerçants disent même perdre des clients en raison de l'insecte. Des résidents confient qu'ils hésitent à acheter une propriété à Saint-André et d'autres pensent partir.

Tuer les moustiques en protégeant l’environnement

Pour tenter de remédier au problème, la municipalité de Saint-André a installé une trentaine de pièges électriques sur son territoire. Ces dispositifs n’utilisent aucun produit chimique.

La municipalité a dû investir 50 000 $ pour installer ces pièges.

Les dispositifs ont été mis au point par des inventeurs français. Ils utilisent l’instinct de prédateur de moustique pour les attirer.

Quand on respire, on a deux composantes: on va diffuser du CO2 et on a l'odeur de notre peau. Tout ce cocktail, on va le simuler sur le chapeau de la borne antimoustique.

Simon Lillamand, cofondateur de l’entreprise Qista