L'équipe de football collégial de Rimouski, les Pionniers, amorce une nouvelle saison avec plusieurs changements dans l'organisation. Une nouvelle équipe de direction prend notamment la relève de Louis Khalil, qui sera remplacé par David Castonguay à la présidence.

Un texte de Laurence Gallant, avec les informations de René Levesque

L'organisation des Pionniers souhaite poursuivre son développement et promet une équipe très compétitive, sous la gouverne de l'entraîneur-chef Éric Avon.

Le nouveau président à la direction de l'équipe, David Castonguay, a souhaité souligner « le travail acharné et la passion » de Louis Khalil et d’Éric Boucher, qui ont contribué à monter l’organisation des Pionniers.

M. Castonguay indique qu'il s'agit d'une nouvelle ère pour les Pionniers.

On veut continuer sur cette lancée-là, on veut faire progresser l'équipe pour que les Pionniers deviennent une destination de choix pour tous les athlètes d'excellence, les partisans et les amateurs de la région.

David Castonguay, président de l'équipe de direction des Pionniers