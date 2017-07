Une Québécoise gagne une course de vélo à pignon fixe à Londres

La Québécoise Raphaële Lemieux, de l'équipe iBike, a remporté le troisième critérium Red Hook de Londres, une course de vélos à pignon fixe. Elle a devancé au fil d'arrivée Eleonore Saraiva, qui avait obtenu le même résultat lors de la première course de la saison, à Brooklyn.

Lemieux a bien géré une course serrée et a attaqué lors du dernier tour de piste. Ses adversaires proches n'ont pas répondu assez vite et elle a franchi en premier la ligne d'arrivée.

Originaire de Rivière-du-Loup, la cycliste de 34 ans est désormais 2e au classement général après deux épreuves. Il reste deux courses cette saison, le 2 septembre à Barcelone et le 14 octobre à Milan.

Lemieux a fait ses classes en vélo de route et en patinage de vitesse courte piste. En 2003, elle devenait la première femme à gagner une médaille d'or à la fois aux Jeux du Canada d'hiver et d'été.

Le trajet est constitué d'une boucle de 950 m dans le quartier de la péninsule de Greenwich.