Une reconnaissance importante pour l'érablière Escuminac

Le sirop d'érable La récolte tardive et le beurre d'érable de l'Érablière Escuminac ont reçu une première reconnaissance internationale. Le UK Great Taste, d'Angleterre, met en valeur des produits alimentaires artisanaux.

Un texte de Jean-François Deschênes d'après une entrevue réalisée à Bon pied, bonne heure

Le produit gaspésien a reçu une étoile sur une possibilité de trois. Les produits les plus exceptionnels parmi ceux jugés obtiennent trois étoiles, et sont considérés comme étant de grande qualité.

Pour le directeur à l'exportation de l'Érablière Escuminac, Philippe Gadoury, cette distinction est une excellente nouvelle et permet d'ouvrir de nouveaux marchés « Quand on a gagné ça, on a vu quand même une recrudescence des ventes et ça veut beaucoup dire parce que ça fait seulement un an qu’on commence à vendre dans ce marché-là. »

...surtout en Angleterre, c’est une belle notoriété au niveau des consommateurs. Ce logo-là est dans le marché depuis longtemps. Philippe Gadoury, directeur à l'exportation de l'Érablière Escuminac

Cette année, le tiers des 12 000 aliments et boissons proposés au UK Great Taste a reçu une ou l'autre des récompenses.