Une troisième clinique médicale privée à Gaspé

Une troisième clinique médicale privée a ouvert ses portes lundi à Gaspé. Ses instigateurs, les docteurs Christian Minville et Simon Phaneuf, souhaitent offrir à la population un suivi rapproché de leur clientèle grâce à un contrôle sur l'environnement de travail.

Parmi les services proposés, la clinique offrira la possibilité d'y subir des chirurgies mineures, des suivis pour les personnes ayant souffert d'un accident de travail ainsi que l'évaluation et le traitement de problèmes musculo-squelettiques.

Actuellement, 88 % des patients assurés par la Régie de l'assurance-maladie ont accès à un médecin de famille dans la MRC Côte-de-Gaspé. L'objectif de la clinique n'est donc pas de combler ce besoin. Il vise plutôt à ce que moins de patients se rendent à l'urgence alors que les cas légers, mais aussi plus lourds, seront pris en charge.

Les récentes réformes en matière de santé ne sont pas étrangères à la mise sur pied de la clinique, souligne le Dr Simon Phaneuf. « Quand on regarde la gestion qui est faite, c'est sûr que c'est démotivant pour les équipes sur le terrain », estime le médecin qui mentionne que le projet « mijotait depuis longtemps ».

La journée où on décide de faire une amélioration, on a juste à faire une petite réunion de corridor et le lendemain, on peut appliquer le résultat de façon dynamique.

Dr Simon Phaneuf