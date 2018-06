150 M$ en investissements pour attirer les touristes dans les Cantons-de-l'Est

Les entreprises touristiques de la région ont investi plus de 150 millions de dollars au cours de la dernière pour améliorer leurs attraits. C'est ce qu'on a pu apprendre lors du dévoilement de la saison estivale de Tourisme Cantons-de-l'Est (TCE) jeudi.

Le bilan de l'an dernier amène les organisateurs à entrevoir le meilleur pour la saison 2018. En effet, en 2017, le taux d'occupation a connu une hausse de 3,2 % par rapport à 2016.

La région des Cantons-de-l'Est se classe au 2e rang, derrière Montréal, pour le nombre de visiteurs québécois.

Une campagne publicitaire prendra son envol au cours des prochains mois pour séduire les populations de Toronto, Ottawa et Boston. Des vidéos, mettant en valeur les attractions de la région et réalisées par Matt Charland, seront partagées sur les réseaux sociaux.

Au total, l'organisme dépensera 500 000 $ en publicité et marketing cet été.

Des nouveautés

Entre autres nouveautés, on retrouve l'ObservÉtoiles de la station de montagne Le Diable vert à Glenn Sutton qui est un planétarium à ciel ouvert et en réalité augmentée. Pendant l'activité, qui dure 60 minutes, les participants se voient remettre un casque de réalité virtuelle qui leur permettra de voir en même temps le ciel avec une superposition numérique des constellations, avec le nom des étoiles et des planètes. L'activité se déroule dans un nouvel amphithéâtre construit à flanc de montagne et perché à 1000 pieds d'altitude. Selon TCE, il s'agit du premier planétarium de ce type au monde.