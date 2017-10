35 CPE de l'Estrie en grève lundi

Une première journée de grève des éducatrices affiliées à la CSN aura lieu lundi. En Estrie, cette grève touchera 35 CPE.

« Il y a une négociation nationale qui est en cours et notre convention collective est échue depuis le 31 mars 2015. Nous avons des discussions avec le ministère pour régler certaines clauses comme les salaires, les assurances collectives, les heures pédagogiques, le régime de retraite, les ratios, etc. Nous avons eu une trentaine de séances de négociation et ça n'avance pas. Il y a des points qui sont cruciaux et il n'y a rien qui débloque encore », soutient la présidente du syndicat des travailleuses en CPE de l'Estrie-CSN, Stéphanie Vachon.

Outre les salaires, un point qui achoppe est l'intégration d'éducatrices spécialisées au sein des CPE. « On voudrait avoir une éducatrice spécialisée aussi pour répondre comme il faut aux besoins des enfants aux besoins particuliers. De plus en plus, il y en a dans les CPE. Bien que les éducatrices soient formées, ça prend quelque chose de plus. Une éducatrice spécialisée apporterait une réponse différente aux enfants. Le ministère ne veut rien savoir d'intégrer cette appellation. Il préférerait intégrer des aides-éducatrices qui ne sont pas formées pour accompagner et appuyer les éducatrices en place. »

Même si les parents devront se trouver un plan B pour lundi, la présidente soutient qu'ils appuient les éducatrices dans leurs revendications. « Ils sont conscients que ce qu'on fait, ce n'est pas de gaiété de coeur. On a été très patiente avec cette négociation. Ils sont au courant qu'on n'avait pas le choix d'en arriver là. Ils sont derrière nous parce qu'ils savent que leur enfant est heureux dans nos CPE. On ne se bat pas seulement pour avoir de meilleurs salaires, mais aussi pour que le service est assuré comme il faut aux enfants », rappelle Mme Vachon.

Cinq autres journées de grève sont prévues. Elles seront déclenchées au « moment jugé opportun ». Au total, 94 % des travailleuses ont voté en faveur de ces moyens de pression. Des actions de mobilisation et de visibilité sont prévues comme le port de chandails à l'effigie de la négociation.

Selon la CSN, Québec, qui impose des compressions récurrentes de 300 millions de dollars dans le secteur depuis 2014, dispose de « marges de manœuvre inégalées de 7,8 milliards de dollars, dont 4,5 milliards cette année seulement ».