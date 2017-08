50 bougies pour les Cégeps, dont celui de Sherbrooke

Créés au lendemain des bouleversements de la Révolution tranquille, les collèges d'enseignement général et professionnel (cégeps) fêtent leur 50e anniversaire cette année, un anniversaire qui rappelle un changement majeur dans l'enseignement au Québec.

En 1967, lors de la fondation des cégeps, l'objectif était de préparer tous les jeunes, peu importe leurs moyens financiers, à des études universitaires ou techniques, rappelle Claude Courtemanche, qui a joint le Cégep de Sherbrooke dès son ouverture officielle quelques mois plus tard, le 15 mai 1968.

« Il faut savoir qu'anciennement, c'était par le biais du cours classique que l'on pouvait aller à l'université et c'était l'élite qui pouvait y avoir accès ou ceux qui avaient supposément une vocation sacerdotale. Les femmes ont pu aussi avoir accès à l'enseignement supérieur », se souvient celui qui a occupé plusieurs postes, dont celui de secrétaire-général.

Les pavillons sherbrookois étaient séparés à l'époque entre l'école du Triolet, dans l'ouest de la ville, et une partie des installations actuelles, en face du Palais des Sports. Au fil des ans, l'avènement des Cégeps a permis non seulement l'instauration de plusieurs programmes techniques, mais le développement de bons citoyens, fait remarquer l'ancienne directrice-générale du Cégep de Sherbrooke, Micheline Roy.

Les étudiants du secteur technique ont évidemment d'abord une formation scientifique, mais ils font quand même les cours de formation générale. Parfois, ils pestent un peu contre ça et ils se demandent à quoi ça sert, mais notre défi n'est pas seulement de former des techniciens et techniciennes, mais aussi des personnes.

Micheline Roy, ancienne directrice générale du Cégep de Sherbrooke