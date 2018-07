8 M$ pour lutter contre les plantes exotiques envahissantes

Québec annonce un investissement de huit millions de dollars, sur les cinq prochaines années, destiné à lutter contre les plantes exotiques envahissantes comme le myriophylle à épis.

C'est la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon, qui en a fait l'annonce à Sherbrooke mercredi.

En début de semaine, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et d'autres organismes avaient demandé au gouvernement d'en faire plus pour venir à bout du myriophylle à épis, entre autres, qui s'attaque à près de 180 lacs et plans d'eau de la province.

Entre autres impacts environnementaux importants, ces plantes envahissantes entraînent la perte de biodiversité, nuisent aux activités récréatives, portent atteinte à la réputation de la qualité des lacs et rivières du Québec et causent une baisse de la valeur foncière des propriétés riveraines.

La Fondation de la faune du Québec récolte la plus large part du gâteau avec une subvention totale de 6,25 millions de dollars. La balance sera consacrée à acquérir des connaissances sur ces espèces, mais aussi à développer des outils pour s'y attaquer.

Les organismes qui mettent de l'avant des initiatives pour lutter contre ces plantes pourraient avoir droit à une aide financière. Les projets qui seront soutenus pourront avoir une portée locale, régionale ou nationale.

Selon le député de Sherbrooke, Luc Fortin, l'Estrie est l'une des régions les plus touchées par le problème.