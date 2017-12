Abolition du comité de toponymie de Sherbrooke : rien n'est encore joué

Selon un des membres du comité de toponymie, Jean-Marie Dubois, le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, fait fausse route en pensant l'abolir.

C'est en lisant La Tribune que ce bénévole a appris que le comité risque d'être aboli. « C'est la façon de faire habituelle de la Ville qui se fout de ses bénévoles, je crois. Ce n'est pas la première fois que j'apprends des choses sur ce comité, où je siège, par La Tribune », déplore celui qui y siège depuis 28 ans.

Toutefois, selon l'attaché politique du maire, Sylvain Vessiot, rien n'est encore joué sur l'avenir de ce comité. « Il pourra être fusionné à un autre, comme celui de la culture ou de l'urbanisme. C'est encore en discussion et rien n'est décidé encore. »

Les motivations de l'administration Lussier de revoir ce comité seraient principalement dues à une économie de la charge de travail des élus et non pas une façon d'économiser de l'argent.

Pour M. Dubois, il ne fait aucun doute que ce comité a sa raison d'être. « Chaque jour, dans nos déplacements, on utilise des rues, on croise des parcs et des bâtiments. Quand on veut se localiser, il faut que ces entités soient nommées, qu'ils aient des noms. Dans les municipalités, on essaie de trouver des noms qui soient révélateurs de l'histoire, de la géographie, du milieu social d'une ville. Le comité fait en sorte qu'il y ait un tampon entre les promoteurs et les élus. Ce tampon, formé de citoyens qui ont une connaissance de l'histoire et de la géographie, peut suggérer des noms judicieux à l'appareil municipal. »

Avec la disparition de ce comité, c'est une perte de connaissances qui disparaît. Jean-Marie Dubois, membre du comité de toponymie

Les membres du comité demandent au maire de revenir sur cette décision. « On croit sincèrement qu'il a été mal informé sur le rôle du comité. Sous l'administration Sévigny, il y a eu 98 noms qui ont été traités par le conseil municipal. En amont, on a traité des centaines et des centaines de noms. Le comité fait un choix éclairé dans toutes les suggestions qui lui sont faites. Un promoteur peut suggérer des noms et le comité les regarde et analyse. On peut en laisser tomber. »