Agression sexuelle présumée sur une adolescente : un Sherbrookois arrêté

Un homme de 20 ans de Sherbrooke a été arrêté jeudi matin. Il devrait faire face à des accusations de nature sexuelle sur deux adolescentes de 13 et 14 ans.

On lui reproche d'avoir communiqué par internet avec une personne de moins de 14 ans dans le but d'avoir des contacts sexuels. L'homme aurait, par la suite, rencontré la victime où il l'aurait agressé. Les accusations qui pourraient être déposées sont : contacts sexuels sur une enfant de moins de 14 ans, incitation à des contacts sexuels, agression sexuelle, leurre information, production et distribution de pornographie juvénile.

Il devrait être accusé d'incitation à des contacts sexuels sur un enfant de moins de 14 ans, d'agression sexuelle, de leurre informatique d'enfant, de production et distribution de pornographie juvénile.

Le suspect aurait fait une autre victime dans la région de Gatineau. Concernant ce dernier cas, il pourrait être accusé de leurre informatique d'enfant, de production et distribution de pornographie juvénile. Il pourrait également avoir donné accès à un enfant du matériel sexuellement explicite.

L'homme est inconnu des milieux policiers. Il devrait comparaître en après-midi au palais de justice de Sherbrooke.

Il pourrait avoir fait d'autres victimes. Le Service de police de Sherbrooke demande aux citoyens qui auraient pu être victimes de cet individu de téléphoner au 819 821-5555.