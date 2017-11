Agrile du frêne : de nouvelles règles pour freiner l'infestation à Sherbrooke

Des propriétaires de frênes qui se trouvent sur le territoire de Sherbrooke auront à choisir s'ils abattent leur arbre ou s'ils le traitent à l'aide d'un pesticide au cours des prochains mois.

La Ville de Sherbrooke a déposé une motion lundi, lors de la séance du conseil municipal, afin de modifier sa réglementation dans le but de freiner la propagation de l'agrile du frêne, un insecte nuisible qui a finalement atteint Sherbrooke cet automne.

Si les nouvelles règles sont adoptées le 4 décembre prochain, tout frêne qui se trouve dans un rayon de 300 mètres d'un arbre infesté devra être abattu ou traité.

« Dès qu'on détecte l'agrile, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a une réglementation que l'on doit adapter par rapport à la lutte contre l'agrile. C'est ce qu'on a présenté ce soir, une réglementation jumelée à certaines actions qu'on doit poser pour contrôler l'agrile », a expliqué Yves Tremblay, chef de la division parcs et espaces verts à la Ville de Sherbrooke.

Des avis et de la documentation seront laissés aux citoyens concernés à partir du 11 décembre prochain.

Les citoyens devront identifier les arbres de cette essence situés sur leur terrain et le localiser afin que la Ville dresse un inventaire. On estime que 12 000 frênes se trouveraient sur des terrains privés à Sherbrooke en plus des quelque 2500 enracinés sur des terrains publics.

« Tout cet inventaire va nous permettre d'établir des stratégies d'intervention sur le territoire, parce qu'on va être capable de cibler l'ensemble des individus de frênes », ajoute M. Tremblay.

Parmi les mesures établies pour aider les citoyens, la Ville tiendra une séance d'information dans chacun des quatre arrondissements au début de 2018. Des certificats d'abattage seront distribués gratuitement pour ceux qui choisiront cette option et un accès à l'entrepreneur retenu par la Ville pour le traitement au pesticide au tarif payé par la Municipalité.

Rappelons que le coût du plan d'action mis en place en octobre pour enrayer l'agrile du frêne pourrait s'élever à 6 millions de dollars.