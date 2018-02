Allégations de pédophilie au Collège Mont-Sacré-Coeur : les victimes réclament plus de 15 millions de dollars

Une poursuite de plusieurs millions de dollars a été déposée contre les Frères du Sacré-Coeur de Granby. Au moins 18 religieux ayant oeuvré au sein de l'établissement auraient agressé des dizaines d'enfants avant les années 1980.

Cet automne, un juge de la Cour supérieure avait autorisé une action collective contre cette congrégation. La poursuite déposée le 5 février dernier vient préciser les sommes réclamées dans ce recours.

Le groupe réclame des compensations pour chacune des victimes. Elles pourraient être plus de 70, selon l'avocat qui mène le dossier.

Dans un premier temps, 15 millions de dollars en dommages et intérêts punitifs sont réclamés. Des sommes en compensation individuelle pour chacune des présumées victimes, et ce, en fonction de la gravité des agressions et des séquelles subies, sont aussi demandées.

Si les Frères du Sacré-Coeur sont jugés responsables, ce sera à la Cour de déterminer la somme de l'indemnisation des autres victimes alléguées.

Agressé plus de 300 fois

Le requérant principal, un homme de 57 ans, affirme avoir été agressé par le frère Claude Lebeau, un surveillant de dortoir, de l'âge de 13 à 15 ans. Il allègue avoir été agressé à plus de 300 reprises de 1973 à 1975. À lui seul, il réclame 1,2 million de dollars.

Après ses études au Collège Mont-Sacré-Coeur, le requérant soutient avoir commencé à consommer de l'alcool et de la drogue pour geler ses émotions et son anxiété. Il a entamé à l'âge de 31 ans un traitement de désintoxication, mais ce n'est qu'en 2015 qu'il a constaté à quel point son lourd secret avait miné sa vie et qu'il a voulu obtenir réparation.

Dans un courriel, les Frères du Sacré-Coeur affirment avoir pris connaissance de la demande et qu'ils analysent le tout. La congrégation assure toutefois sa pleine collaboration avec les autorités.

Aucune date n'est encore fixée pour la suite des procédures.