Alliance Magnésium commencera sa production ce printemps

Alliance Magnésium a franchi son « étape la plus importante », mardi, lorsqu'elle est devenue propriétaire des sites industriels et miniers de Magnola, situés à Danville.

L'achat permet à l'entreprise d'aller de l'avant avec la construction de son usine de démonstration commerciale pour la production de magnésium dès le printemps. Rappelons que depuis 2014, Alliance magnésium menait un projet pilote de production de magnésium.

« C'est véritablement l'étape la plus importante. Quand on était en location, on a fait un projet-pilote pour s'assurer que la technologie était au point et qu'on était capable de faire du magnésium avec une bonne valeur économique et une bonne valeur environnementale. Maintenant qu'on est convaincu d'être capable de le faire, si on veut aller plus loin et faire une opération commerciale, ça nous prend un site », a expliqué le vice-président principal, affaires corporatives, Pierre St-Aubin.

Le site contient notamment des installations et des équipements de l’ancienne usine de production de magnésium dont une récente évaluation par une firme spécialisée indépendante donnait une estimation de la valeur à plus de 85 millions de dollars. La propriété contient également un dépôt de grande valeur estimé à plus de 100 millions de tonnes de serpentines, la matière première utilisée par Alliance Magnésium et qui contient près de 25 % de magnésium.

Pour les deux prochaines années, de 10 à 12 mille tonnes de magnésium seront produites annuellement. L'usine atteindra son plein potentiel en 2021, où elle produira 50 mille tonnes de magnésium par année et comptera plus de 350 employés.