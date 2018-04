Appel d'offres du futur CHSLD de Granby : le maire Bonin s'impatiente

Le maire de Granby, Pascal Bonin en a assez d'attendre la construction d'un nouveau CHSLD. Le projet a été annoncé en janvier, mais depuis, le dossier piétine à ses yeux.

Il a fait cette annonce en point de presse vendredi, en compagnie du député de Granby, François Bonnardel.

Promis depuis deux ans, c'est en janvier dernier que le ministre de la Santé a fait l'annonce que le CHSLD de Granby serait construit au cours de 2019.

« Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a 24 mois, le CIUSSS de l'Estrie nous a présenté un plan de 36 mois qui comprenait un appel d'offres pour un CHSLD qui occuperait un étage de l'Hôpital de Granby, et qu'on referait le centre mère-enfant et les soins intensifs qui sont dignes du Tiers-monde. On veut réaménager l'hôpital pour améliorer les soins. On savait que si ce n'était pas fait en 2018, ce serait l'hécatombe au niveau de la période d'influenza et de grippe. On a mis la santé des gens en danger », déplore le maire.

Selon M. Bonin, l'appel d'offres est sur le bureau du ministre depuis la mi-mars jours. « C'est le silence radio. On est incapable de leur parler. Ce qui m'amène à sortir [dans les médias] aujourd'hui, c'est que ça a pris dix jours pour parler à un attaché politique et parce que j'ai été nargué par un attaché. On se dit qu'on est dans une impasse. On veut une signature rapide de cet appel d'offres et qu'on puisse commencer la construction le plus rapidement. »

Le nouveau CHSLD de Granby comptera 176 places.