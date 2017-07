Apprécier le paysage sans effort à Beaulac-Garthby

Piscine, camping, randonnée.... Pendant les grandes vacances, l'inspiration manque, parfois, pour occuper son temps. Si vous vous dirigez vers Beaulac-Garthby, une nouvelle activité s'offre à vous : le Balad-O-Rail.

L'engin se promène sur les voies ferrées et ne demande aucun effort. « C'est un moteur de quadriporteur. C'est un moteur qui va dans les deux sens. Vous pouvez aller en avant et en arrière. C'est alimenté par des batteries rechargeables par des panneaux solaires », explique la responsable des communications des vélorails, Marie-Josée Binette.

Contrairement aux vélorails, qui nécessitent une certaine forme physique pour avancer, le Balad-O-Rail permet à tous de profiter de la balade sur les rives du lac Aylmer.

« L'idée est venue des gens. Ce qu'on voulait, c'est répondre le plus possible aux gens qui venaient et ne pouvaient pas embarquer sur le vélorail pour raisons de santé parce que ça demande un effort physique », ajoute Mme Binette.

Avec l'ajout du Balad-O-Rail, 20 personnes de plus par jour pourront profiter du parcours de dix kilomètres.

Les Vélorails et les Balad-O-Rail sont disponibles pour toute la période estivale.