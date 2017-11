Arrêté après avoir tiré de la carabine à plomb sur des passants à Sherbrooke

Un homme de 21 ans a tenu les policiers de Sherbrooke occupés samedi alors qu'il tirait des projectiles de carabine à plomb sur des passants et des véhicules. C'est une dame qui a reçu deux projectiles sur sa voiture qui a alerté les policiers.

« Vers 12 h 24, on a reçu l'appel d'une dame qui s'est arrêtée dans un commerce du 2600, King Ouest et qui recevait des projectiles sur son véhicule. Les policiers se sont rendus rapidement sur les lieux, ont localisé le suspect, ont sécurisé l'endroit et ont contrôlé un individu qui tirait de la carabine à plomb sur les véhicules qui passaient ou qui se stationnaient près », explique le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Philippe Dubois.

Le suspect, inconnu des milieux policiers, a été arrêté. Il comparaîtra lundi pour répondre à des accusations d'agression armée, de possession de stupéfiants, de méfaits de moins de 5000 $, de charger une arme à feu avec une intention et d'utilisation négligente d'une arme.

Heureusement, personne n'a été blessé.

Pour l'instant, les policiers ignorent le nombre de personnes qui ont été victimes du présumé tireur. « Peut-être que d'autres victimes vont se manifester. Peut-être que des gens ne savent pas que leur véhicule a été atteint par les projectiles. Si vous trouvez des dommages sur votre véhicule et que vous êtes passé près du 2600, King Ouest vers midi samedi, communiquez avec le Service de police de Sherbrooke. Nous vérifierons si les dommages correspondent avec le suspect », ajoute M. Dubois.