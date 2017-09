Autisme : les organismes unissent leurs forces en Estrie

Les familles dont l'un des membres éprouve des troubles du spectre de l'autisme pourront dorénavant trouver tous les services dont ils ont besoin sous un même toit en Estrie.

Les organismes SATEDE et Autism’aide Estrie, qui tenaient tous deux des activités de soutien et de sensibilisation de la population, en plus d'offrir des renseignements importants, ont fusionné jeudi pour faire place à Autisme Estrie.

« Par cette fusion de nos activités, nous sommes convaincus que nous serons en mesure d’offrir de meilleurs services aux familles de l’Estrie qui vivent une problématique avec le spectre de l’autisme, a déclaré le président du conseil d'administration du nouvel organisme, Denis Lalumière. La mise en commun de nos ressources était plus que souhaitable étant donné la proximité et la complémentarité de nos missions respectives et des besoins importants qui demeuraient sans réponse. »

La vice-présidente d’Autisme Estrie et ancienne présidente de l’organisme SATEDE, elle-même mère d’un enfant autiste, s'est réjouie de faire partie d'un organisme qui deviendra « la référence communautaire en matière de trouble du spectre de l'autisme » en Estrie.

« Cela facilitera notre travail avec les organismes partenaires, permettra une seule gouvernance, une gestion plus efficiente de nos ressources humaines et financières et créera une véritable référence communautaire de services de soutien pour les parents et les familles qui sont aux prises avec le trouble du spectre de l’autisme, mentionne Lorraine Veilleux. Pour moi, cela représente une assurance de meilleurs services communautaires à la population et aux familles de l’Estrie. »

Les activités des deux organismes seront maintenues et bonifiées, a-t-on ajouté. En outre, la maison de Sherbrooke offre à plusieurs familles des moments de répit lors des fins de semaine, des congés scolaires ou des camps de jour durant l’été.