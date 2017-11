Avaler une caméra? Pourquoi pas!

Elle a des allures de grosse pilule : blanche, longue d'environ deux centimètres et un peu moins large qu'un centimètre. Toutefois, en l'observant de plus près, on remarque qu'il s'agit en fait d'une caméra qui se met en action dès qu'on la retire de sa boîte, prête à faire tout un voyage à l'intérieur de votre corps.

Depuis une dizaine d’années, cette caméra est devenue une alternative à d’autres examens au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) pour une évaluation du petit intestin, et ce, dans des cas bien spécifiques.

La façon la plus accessible, la plus confortable et la moins risquée pour aller imager le petit intestin, c’est cette petite caméra. Elle devient très intéressante pour éclaircir des problématiques. Dr Charles Ménard, gastroentérologue

Elle est, entre autres, utilisée pour détecter des cas d’anémie ou de maladies inflammatoires dont les tests normaux se révèlent négatifs, mais pour lesquels le niveau de suspicion du personnel soignant demeure élevé.

Une fois avalée, la caméra à usage unique dévale le système digestif comme le fait un aliment. Tout au long du transit dans le petit intestin, qui varie de 1 h 30 à 4 h, la caméra photographie tout sur son passage à une vitesse de six images par seconde. Les images sont enregistrées grâce à un capteur externe qui est porté par le patient au niveau de la taille. Pendant ce temps, le patient peut quitter l’hôpital et revenir le lendemain pour que les images soient téléchargées sur un ordinateur, puis analysées.

En dix ans, la technologie s’est raffinée. La définition des photos, la luminosité et le nombre d’images par seconde permettent un meilleur diagnostic. « On peut voir de façon détaillée le relief en surface de la paroi intestinale. On peut voir s’il y a des atrophies, des surfaces amoindries. Nous ne sommes pas capables de faire des prélèvements, mais nous avons les images qui nous permettent d’identifier les anomalies et d’identifier dans quelle section du petit intestin elles se situent », explique Dr Ménard.

Ce test permet de mieux décider des prochaines actions à poser pour le personnel médical. « Si nous savons que c'est dans le dernier 15 minutes d'un transit de 1 h 30, nous savons que la coloscopie sera à privilégier », donne en exemple le spécialiste.

Quoi faire avant l’examen

La préparation du patient pour l’examen avec la caméra est minimale. Une diète liquide claire ou non colorée pendant 24 h doit être suivie par 14 h de jeûne. Il en est tout autre pour la coloscopie pour laquelle le patient doit également boire une grande quantité de liquide, soit deux fois un litre, dans un temps donné.

La coloscopie, cette mal-aimée

La caméra ne remplace pas la coloscopie, test tant redouté, qui permet une évaluation du côlon.

Le gastroentérologue Charles Ménard a une façon bien à lui de mettre à l’aise les patients qui le consultent en leur lançant, sourire en coin, cette phrase avec ironie.

Si vous veniez pour un problème de rein, on regarderait dans vos oreilles, n'est-ce pas? Dr Charles Ménard, gastroentérologue

Pour lui, la suite est logique. « On sait que si les patients viennent pour des problèmes digestifs, il va falloir jeter un coup d'œil. Il faut utiliser les accès disponibles. »

La coloscopie est indispensable pour des patients qui ont des antécédents familiaux de cancer du côlon, qui souffrent d'anémie ou qui présentent des symptômes d’inflammations de l’intestin.

Selon Dr Ménard, la peur de l’examen repose beaucoup sur l’inconnu. « Ce n’est pas tout le monde qui tolère la douleur de la même façon, mais la sédation qu’on utilise rend confortable la majorité des patients qui s’attendent souvent à pire. » Il existe une panoplie de techniques pour améliorer le confort de l’examen et ainsi diminuer l’administration de sédation.

Spécialisé pour traiter des cas plus complexes, Dr Ménard est l’un des 15 formateurs au pays de l’Association canadienne de gastroentérologie. « J’aime bien enseigner le raffinement des techniques. Une des salles, qui comprend de l’équipement à la fine pointe de la technologie, est consacrée à la formation des résidents et des médecins pour uniformiser les techniques et élever le niveau de compétence. »

Environ 7000 coloscopies sont pratiquées annuellement au CHUS.