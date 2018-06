Belle récolte de denrées au profit de deux organismes de l'Estrie

L'Association culturelle islamique de l'Estrie a remis plus de 2 000 livres de denrées non périssables à deux organismes de l'Estrie. L'initiative concorde avec la fin du mois du ramadan.

Tout au long du mois, les membres de la communauté musulmane, mais aussi la population en général, étaient invités à s'impliquer pour venir en aide aux plus démunis. Les denrées amassées ont été remises à Moisson Estrie et à la Fondation Rock-Guertin. De quelque 800 livres l'an dernier, la collecte de cette année atteint environ 2 400 livres.

« Tous les Sherbrookois sont invités, j'ai des collègues de travail qui ont donné. C'est ouvert pendant tout le mois du ramadan. Même après le mois du famadan, les gens peuvent acheminer ça et moi je vais redonner aux organismes. Pourquoi pas tout au long de l'année? », souligne le vice-président de l'Association culturelle islamique de l'Estrie, Madjid Djouaher.

Cette aide est la bienvenue pour Moisson Estrie, dont les tablettes sont presque vides à cette période-ci de l'année.

« Les gens ont le réflexe de donner pendant le temps des Fêtes, on s'entend que rendu à la période estivale, les denrées non périssables sont plus rares sur les tablettes. À chaque fois qu'il y a une initiative de cueillette, nous, on dit que les besoins sont à l'année », souligne la directrice générale de l'organisme, Geneviève Côté.