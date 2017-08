Bouffe ton centro : « pluie, pas pluie, on est prêt »

Dame Nature n'effraie pas l'organisation du festival Bouffe ton centro, dont la cinquième édition a lieu samedi, malgré les risques d'orages et de pluies torrentielles annoncés par Environnement Canada.

Un texte de Charles Beaudoin

Peu importe la température, pratiquement rien ne changera à la programmation, qui regroupe une soixantaine d'exposants et près d'une dizaine de spectacles, assure le président de l'Association des gens d'affaires du centre-ville de Sherbrooke, Alexandre Hurtubise.

« C'est certain que les commerçants vont y être préparés. Chaque année, il y a eu un petit peu de pluie à Bouffe ton centro, que ce soit en commençant ou durant l'après-midi. Ça avait été un peu dispersé et c'est sûr qu'on souhaite encore ça pour demain [samedi], mais tout le monde est prêt, l'événement aura lieu quand même et tout le monde aura de la bonne bouffe et le sourire quand même. Pluie pas pluie, on est prêt. »

Entre 10 000 et 15 000 personnes participent à l'événement en moyenne depuis cinq ans. Des chapiteaux abriteront les nombreuses bouchées qui doivent être servies aux visiteurs à compter de 11 h samedi.

L'été, au Québec, il faut faire avec. Des événements de cette envergure-là, on ne cancelle pas ça, on gèrera demain. Tout l'été, il y a des journées où on annonçait de la pluie et où il n'y en a pas eu. Une averse, ça dure quelques instants et ça part. On n'est pas inquiets. Annie Faucher, vice-présidente de l'Association des gens d'affaires du centre-ville de Sherbrooke

Complet pour la soirée Bouffe ton centro

Vendredi soir, au sommet du stationnement à étage de la rue Webster, plus de 450 personnes ont assisté à la soirée Bouffe ton centro, où des défilés de mode étaient présentés en plus de spectacles de Qualité Motel et de la troupe de cirque Carpe Diem.

« On affiche complet. C'est toute une ambiance et une belle soirée. C'est très varié et rythmé et ça lance le party solidement », se réjouit Alexandre Hurtubise.