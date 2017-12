Budget de Sherbrooke : 160 000 $ réservés pour Évelyne Beaudin

Alors qu'elle avait le droit d'accaparer quelque 333 000 $ du budget du cabinet de la mairie en tant que conseillère désignée du parti Sherbrooke Citoyen, Évelyne Beaudin devrait plutôt toucher un maximum de 160 000 $.

C'est du moins le montant qui a été planifié au budget 2018 déposé au conseil municipal lundi par les élus de Sherbrooke après que ces derniers se soient concertés au cours des dernières semaines.

Rappelons que la Loi sur les cités et villes prévoit que le chef d'un parti ayant obtenu plus de 20 % des votes valides lors d'une élection peut désigner un conseiller à titre de « conseiller désigné », ce qui permet à ce dernier de nommer un directeur de cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci.

La décision de Sherbrooke citoyen avaient cependant déplu à la majorité des élus, dont plusieurs accusaient Évelyne Beaudin de vouloir utiliser ce montant pour préparer ses prochaines élections.

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, a planifié un budget d'un peu moins de 600 000 $ pour son cabinet.

