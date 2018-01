Marqués par la fusillade à la grande mosquée de Québec il y a un an, une centaine de Sherbrookois se sont rassemblés dimanche devant l'hôtel de ville de Sherbrooke pour commémorer la mémoire des six victimes. Le thème de la soirée était de mise : « Je me souviens », pour ne jamais oublier cette sombre page d'histoire.

Il y a un an, la grande mosquée de Québec était la proie d'un attentat, qui a fait six morts et de nombreux blessés. Ce triste événement avait semé une onde de choc jusqu'en Estrie.

« J’ai été touché par les documentaires que j’ai vus à la télévision, voir un des survivants de l’attentat qui a été atteint de sept balles et qui est maintenant handicapé, ça m’a vraiment touché », a révélé l’un des participants, Jean-François Cloutier.

L’homme a fait partie de l’importante foule rassemblée en demi-cercle, lumière à la main, qui a écouté d’une oreille attentive les discours de paix des intervenants des milieux communautaires et politiques. La foule a d’ailleurs été conviée par une dizaine d'associations de la communauté musulmane et d'organismes interculturels de la région.

On veut dénoncer toute sorte de racisme, toute sorte de violence, toute sorte de terrorisme, quelle que soit la personne qui le fait et contre quiconque. Abdelilah Hamdache, président de l’Institut du monde arabe de l’Estrie

Firas Amor est venu spécialement de Montréal pour assister au rassemblement. « Je suis ici par solidarité avec les familles des victimes. On n’est pas habitué à ce qui est arrivé il y a un an. J’espère que le monde vive plus en paix et qu’il y ait moins de terrorisme. »

Un bilan mitigé

Questionné sur le climat actuel, le directeur général d'Actions Interculturelles Mohamed Soulami reste mitigé. « On remarque qu’effectivement dans la société il y a plus de monde porté au dialogue, à l’ouverture. Mais d’un autre côté on voit aussi d’autres actes qui continuent à se perpétuer. Il y a beaucoup de travail à faire et ce travail ne doit pas être fait uniquement par nos élus. C’est à nous, tous les citoyens de dire quelle société on veut être. »

« Les choses n’ont pas vraiment changé, c’est mieux qu’on continue de travailler. », conclut une autre citoyenne présente au rassemblement.