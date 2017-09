Centraide Estrie espère recueillir 1,6 M$

Centraide Estrie souhaite amasser 1,6 million de dollars dans le cadre de sa campagne annuelle de financement. Le directeur général de Domtar, Éric Ashby, agit comme président de la campagne de souscription.

Chaque année, 62 000 personnes ont recours à des organismes financés par Centraide Estrie. « Ce que je trouve bien, c'est que c'est un bon relais entre les donateurs et les organismes. Ce n'est pas facile de choisir. Centraide amène cette expertise, cette sagesse de dire quels sont les bons organismes à soutenir », explique Éric Ashby.

Le président du conseil d'administration, Yves Jodoin, espère que la précarité des dernières années pour les organismes est chose du passé. « On a l'espoir que ça recommence à augmenter. La situation économique est meilleure. On s'attend à ce que les gens soient plus généreux. Il y a plus de gens en emploi. Comme la façon la plus générale de récolter des dons, c'est la déduction à la source. S'il y a plus de gens qui travaillent, c'est qu'il y a de bonnes chances qu'on augmente notre récolte de dons. »

L'objectif est de rejoindre les plus jeunes pour les inciter à utiliser la déduction à la source.

En 2016, les Estriens avaient été généreux pour la 40e campagne de financement de Centraide Estrie. Un montant de 1 580 000 $ a été amassé.