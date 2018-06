Championnats provinciaux d'athlétisme : Sherbrooke doit passer son tour

La piste d'athlétisme de l'Université de Sherbrooke est en si mauvais état que les deux compétitions qui devaient y avoir lieu ont été annulés. La piste ne répond tout simplement plus aux critères de la Fédération québécoise d'athlétisme.

« On avait déjà des doutes sur la qualité de l'installation depuis l'année dernière. On espérait qu'elle ne se soit pas trop dégradé durant l'hiver », estime Laurent Godbout, coordonnateur aux communications à la Fédération d'athlétisme. Un comité a été formé pour inspecter la piste dès la fonte de la neige. « [On a] constaté qu'il y avait encore eu une dégradation de la piste et ça nous a amenés à prendre cette décision », a-t-il poursuivi.

En juin, c'est la Ian Hume Invitation qui devait avoir lieu. Puis, les Championnats provinciaux en juillet. Le premier n'aura tout simplement pas lieu, mais les Championnats ont été transférés à Québec, sur la piste du PEPS de l'Université Laval.

« Déjà, il y a un an ou deux, on aurait pu entreprendre la mise à niveau de la piste, mais ça n'a pas été le cas. Je sais qu'il y a eu des empêchements majeurs, mais malheureusement la dégradation se poursuivait à un bon rythme », ajoute M. Godbout.

En ce moment, le revêtement de la piste est si abîmé qu'il produit des granules. « D'une part, les athlètes peuvent glisser et d'autre part, à certains endroits, on est quasiment rendus au béton », illustre-t-il.

Ça devenait impossible de garantir la sécurité des athlètes sur un revêtement si abîmé. Laurent Godbout, Fédération d'athlétisme

Plus de 4 M$

La Ville et l'Université de Sherbrooke, qui gèrent la piste, savent depuis des années qu'elle a besoin de réparations. Une demande de subvention a d'ailleurs été faite auprès du gouvernement du Québec. Si elle est acceptée, la subvention paiera la moitié de la facture, qui s'élève à plus de 4 millions de dollars.

« On aurait pu la réparer avant, sauf qu'il y a un enjeu financier. Notre responsabilité est de gérer les fonds publics. On se devait d'appliquer sur ce programme pour nous aider à payer », explique Vincent Boutin, conseiller municipal et vice-président du comité du sport et du plein air.

La Fédération d'athlétisme assure qu'elle compte revenir à Sherbrooke dès que la piste sera réparée.