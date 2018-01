Cimetière musulman à Sherbrooke : la coopérative espère obtenir le feu vert cette année

La communauté musulmane de Sherbrooke espère obtenir les autorisations pour la réalisation d'un cimetière musulman en Estrie en 2018.

« C’est notre souhait le plus cher », lance d’entrée de jeu le directeur général d'Actions Interculturelles, Mohamed Soulami.

La coopérative funéraire musulmane du sud-est du Québec est toujours à la recherche d'un terrain pour son cimetière. « Depuis un an, on s’est rassemblés et on s’est dit qu’il va vraiment falloir aboutir pour développer ce projet-là », ajoute Mohamed Soulami.

Un souper de financement et de sensibilisation s'est d’ailleurs tenu samedi soir à l’école Montcalm de Sherbrooke.

Cette première action organisée par la coopérative veut surtout sensibiliser le public au projet.

« On veut informer la communauté, la société québécoise et surtout sherbrookoise qu’on a créé cette coopérative et les gens qui veulent nous soutenir, nous aider, sont les bienvenus », complète Abdelilah Hamdache, le président de l'Institut des mondes arabes et musulmans de l'Estrie.

La coopérative funéraire destinée à la communauté musulmane a vu le jour à Sherbrooke en octobre dernier.