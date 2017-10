Clipper Round The World Yacht Race : « c'est l'expérience de voile ultime! » - Simon DuBois

Le Sherbrookois Simon DuBois traverse actuellement le monde à la voile dans le cadre de la Clipper Round The World Yacht Race. Cette course s'échelonne sur 11 mois et lui fera parcourir six continents. Après avoir accosté à Punta Del Este, en Uruguay, il y a quelques semaines, Simon et son équipage « Visit Seattle » ont complété la deuxième étape de cette fastidieuse course.

Après 20 jours en mer, il est présentement à Cape Town en Afrique du Sud. « Ça se passe super bien. Le défi est à la hauteur des attentes. On fait face à des météos, des défis humains à bord. Vraiment, on a un ensemble de situations que l'on peut vivre, mais tout se passe bien. Je suis en pleine forme et j'ai plein d'énergie », a-t-il raconté au micro de Par ici l'info.

Si la première étape a été plus compliquée, la suite a été plus douce. « La deuxième étape s'est vraiment bien passée. On a eu des petits soucis mécaniques, beaucoup de bris dans la première étape, mais on s'est repris dans la deuxième étape avec une quatrième position. »

Les caprices de dame nature

Même si Simon DuBois était prêt pour l'aventure, un périple d'une telle ampleur amène son lot d'inconnus. « On savait à quoi s'attendre, mais on ne savait comment ça allait se dérouler. Chaque jour, chaque heure, on s'adapte aux situations, à la météo, aux blessures. On était 22 équipiers à bord pour la première étape et on est tombé à 16 pour la deuxième étape à cause de certaines blessures. La deuxième étape a duré deux semaines, mais ça a été très chargé. Physiquement, je me suis rarement poussée à l'extrême comme ça et même si j'ai déjà fait des triathlons et des Ironmans. C'était extrêmement intense! »

Souvent, les gens se blessent en tombant sur le bateau et en se fracturant des côtes. « Un de nos coéquipiers a fait une vilaine chute et a dû abandonner. La majorité des blessures sont aux mains, des coupures, des brûlures à cause des cordes. De mon côté, tout va bien. Je suis en un seul morceau. Je réussis à prendre soin de moi », dit-il.

Ce qui est le plus difficile pour le marin de 29 ans est sans doute de composer avec les caprices de dame nature. « Dans la deuxième étape, il faisait froid, 5 à 10 degrés. C'était très mouillé. Il y avait de grosses vagues. On pouvait passer des heures au-devant du bateau à se faire ramasser par des vagues. C'était des conditions misérables, mais on en ressort tellement bien. C'est presque masochiste comme comportement. On est heureux d'avoir poussé à l'extrême comme ça. On a un sentiment d'accomplissement qui rend ça le fun! »

Expérience ultime

Et la peur n'est jamais bien loin. « L'étape deux, c'était vraiment l'expérience de voile ultime. J'ai eu peur à certains moments. J'ai dû monter sur le mat en pleine nuit pour effectuer une réparation et d'un coup, il s'est mis à avoir du tonnerre et des éclairs. J'étais moins à l'aise à ce moment-là. Je suis redescendu tout de suite. »

L'équipe a terminé en 11e position lors de la première étape et quatrième à la deuxième. « Il reste encore une équipe à arriver alors le classement actuel pourrait changer, mais on devrait être en sixième position. »

Les bateaux partiront le 31 octobre pour la prochaine étape. « Nous irons vers l'Australie. On des températures plus froides et des conditions météo plus fortes. On va descendre près des icebergs. L'étape durera 3 semaines et demie avant de descendre sur le continent. »